殺豬壓力大拉K抒壓？ 屠夫花光積蓄購毒

張男宣稱殺豬壓力大而染毒，卻把努力殺豬所得積蓄，全花在買毒品上。（記者張瑞楨翻攝）

2017-06-25 10:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第三分局東區分駐所在中市東區一處停車場內，查獲31歲張姓男子持有21小包、總重40公克的K他命，張男卻說，他是附近屠宰場殺豬的屠夫，每天要宰殺很多豬，因殺豬壓力很大，才會吸毒抒解壓力，不料，卻把這1年來努力殺豬所得的積蓄，全都花在毒品上，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。

東區所警員劉易軒、黃盛吉本月17日在超商旁，聞到吸食K他命的臭味，見1輛白色轎車心虛駛離，警方尾隨車後，見車停到十甲路與旱溪西路口停車場內，立即上前盤查，張姓男子坦承吸食K他命，並交出藏放在車內前方置物處的K他命1小包。

不料，張男雖交出1小包毒品，但警方仍發現，張男全身抖得很厲害，覺得不合常理，員警又見後座還有1個皮包，在皮包內層發現另有20小包K他命。

警方共查扣K他命21小包，毛重共40公克，因數量不少，警方懷疑他販毒，張男辯稱一次大量購買比較便宜，他努力殺豬，存到一筆積蓄，再向藥頭大量購買，他強調，每天要宰殺很多豬，工作壓力大，去年在KTV透過管道取得，幾乎把這一年來辛苦殺豬賺來的錢，全用來買K他命了。