4死槍擊案後 中壢警方封城掃蕩不法

4死槍擊案過後，中壢警分局展鐡腕封城掃蕩不法。（記者李容萍翻攝）

2017-06-25 09:27

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區元化路大樓於22日晚間發生4死槍擊事件，中壢警分局今天凌晨更動員75名警力，規劃6個臨檢點、2個路檢點進行臨檢查察及盤查可疑人車，並針對轄內重點KTV、養生館、電子遊藝場、前後站旅館、榮民南路、中正路等大型路口等治安顧慮場所及道路交通要衝全面臨檢。

中壢警分局連續2天執行封城威力掃蕩，針對轄內治安熱區進行擴大臨檢。警方統計這次封城勤務共查獲一級毒品案2件3人，二級毒品案12件12人，三級毒品案13件38人，妨害風化案8件24人，毒品通緝案3件3人，搶奪及竊盜通緝案2件1人，毀損通緝案1件1人，酒駕公危2件2人。

中壢警分局強調，將持續淨化轄內治安，特別配合警察局實施全市封城掃蕩勤務，以對外封鎖、對內掃蕩的勤務方式，勤務重點主要掃蕩轄內治安顧慮場所，並以查緝槍、毒、賭、色及暴力集團為掃蕩標的，以有效淨化轄內治安，類似掃蕩勤務將規劃持續執行。

過程中，警方在中壢區某ktv包廂內，一進門後聞到濃濃k煙味，現場密閉空間無法散去，當然現場3男3女共6人一樣是插翅難飛接受警方盤問，經尿液採驗5人呈陽性，警方訊後依毒品罪嫌移送偵辦。

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