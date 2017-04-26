東港警方深夜槍聲21響 射穿慣竊小腿逮人

2017-04-26 03:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮明智路昨天深夜近11點發生一起警匪飛車攔車卻拒停還衝撞警車的槍擊案，現場更射擊了高達21槍，嫌犯也遭子彈貫穿小腿，送醫後狀況穩定。

41歲的簡姓大盜，昨天早上就已駕著贓車在東港地區橫行，行蹤遭東港警方鎖定，不過該名簡姓嫌犯昨天深夜欲上車離去時，警方原已出面嚇止逮捕，但嫌犯卻執意逃逸，上白色馬三發動鎖門後就欲竄逃，警方見狀急忙開車上前攔阻，但該名簡嫌卻仍不受控，依然反覆倒車衝撞。

蠻橫的簡嫌卻仍不停車，當場圍捕的警員甚至有被衝撞的危險，警方只得開槍制止，對空鳴槍18槍，但簡嫌卻如發瘋般持續衝撞，警方的車輛更被撞得面目全非，警方只得朝車輪及簡嫌射擊，簡嫌的左小腿遭射穿，但也制止簡嫌暴行。

「砰砰砰連開十幾槍！」警方開槍地點旁的鄭姓住戶仍心有餘悸，他說，當時他正在客廳等家人回家，卻馬上聽到警方嚇斥「不要動，我是警察」，接著就聽到一連串槍聲，嚇得不敢出門，他們趕緊上二樓拉下鐵捲門，但屋內已都是煙硝味，然後就傳來不斷的碰撞聲，若警方未開槍制止的話，後果恐不堪設想。

警方調查，41歲簡嫌目前橫行高屏地區，專門鎖定高屏地區不少年輕人用以代步的國產「馬三」轎車下手，也導致他素有「賊仔慶」、「馬三大盜」等稱號，曾發生早上撞車後卻徒步逃逸卻馬上改駕其它馬參的囂張行徑，昨天還在車上放了疑似鋼珠槍的槍狀物擁槍自重，但早已被警方鎖定，一舉成擒，其餘犯行及是否有共犯，現在擴大追查中。