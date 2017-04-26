東港警方深夜槍聲21響 射穿慣竊小腿逮人
2017-04-26 03:53
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮明智路昨天深夜近11點發生一起警匪飛車攔車卻拒停還衝撞警車的槍擊案，現場更射擊了高達21槍，嫌犯也遭子彈貫穿小腿，送醫後狀況穩定。
41歲的簡姓大盜，昨天早上就已駕著贓車在東港地區橫行，行蹤遭東港警方鎖定，不過該名簡姓嫌犯昨天深夜欲上車離去時，警方原已出面嚇止逮捕，但嫌犯卻執意逃逸，上白色馬三發動鎖門後就欲竄逃，警方見狀急忙開車上前攔阻，但該名簡嫌卻仍不受控，依然反覆倒車衝撞。
蠻橫的簡嫌卻仍不停車，當場圍捕的警員甚至有被衝撞的危險，警方只得開槍制止，對空鳴槍18槍，但簡嫌卻如發瘋般持續衝撞，警方的車輛更被撞得面目全非，警方只得朝車輪及簡嫌射擊，簡嫌的左小腿遭射穿，但也制止簡嫌暴行。
「砰砰砰連開十幾槍！」警方開槍地點旁的鄭姓住戶仍心有餘悸，他說，當時他正在客廳等家人回家，卻馬上聽到警方嚇斥「不要動，我是警察」，接著就聽到一連串槍聲，嚇得不敢出門，他們趕緊上二樓拉下鐵捲門，但屋內已都是煙硝味，然後就傳來不斷的碰撞聲，若警方未開槍制止的話，後果恐不堪設想。
警方調查，41歲簡嫌目前橫行高屏地區，專門鎖定高屏地區不少年輕人用以代步的國產「馬三」轎車下手，也導致他素有「賊仔慶」、「馬三大盜」等稱號，曾發生早上撞車後卻徒步逃逸卻馬上改駕其它馬參的囂張行徑，昨天還在車上放了疑似鋼珠槍的槍狀物擁槍自重，但早已被警方鎖定，一舉成擒，其餘犯行及是否有共犯，現在擴大追查中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 現役最長壽洋將 羅力︰想在台退休
- 反年改群眾施暴 鄭文燦肋骨斷2根
- 個性精品店 快閃進駐百貨6週
- 後龍國小、維真國中 將闢通學步道
- MLB》胡智為大聯盟初登板 父母讚：投得很好
- 〈生活大補帖〉讓死亡優雅飄落
- 國中「自造者基地」 大樹國中拔頭籌
- MLB》總教練連續兩天被趕出場 藍鳥持續低迷
- 台南西港區東側外環道 徵收案風波未平
- 中職Live》胡金龍3分砲逼和 悍將、兄弟12局平手
- 台灣住幾十年 蔣孝嚴：永永遠遠是中國人
- 《台北筆記》是專業經理人?還是兩岸密使?
- 北韓太陽節大斂財 外媒「入場費」1人要7.5萬
- 日職》116球雪恥！菅野智之連2場完投完封勝
- 法國總統決選 馬克宏對決勒班
- 強哥前妻搞定千億CEO 特斯拉認愛曬合照
- 證券行情表、證券表格
- 學者又建議發消費券
- 男團主唱有怪癖 上大號脫光光
- 義廚送愛下鄉 辦桌宴請雲特師生
- 去年奪冠奇招 羅力配合演出
- 奧會》林鴻道捐贈2000萬台幣 投入培育運動菁英
- 曾是高中明星四分衛 羅力選擇棒球無悔
- 不再寄望美國回頭 日決重新推動TPP
- 申請台大獲4冠王 港明高中楊秉豪要讀醫學系
- 因為「很敢」 胡智為「美」夢成真
- 蕭壠國際藝術節展覽 民代質疑出現「類贗品」
- 不只是喝咖啡 建國科大讓學生更懂門道
- 《觀察筆記》刀口邊緣
- Lulu卵巢大囊腫 生日動手術
- 荔枝王報恩 師生搶救入課程獲獎
- 太空人淨化尿液當水喝 川普：還好不是我喝
- 反年改立院衝突 綠委嗆：李來希該負責時一臉喜憨...
- 帥不能當飯吃，但不帥吃不下？ 魯蛇相親超尷尬
- 統一集團佈局美妝產業 MIT面膜進軍法國市場
- 屏縣33鄉鎮市 本屆已7首長停、辭職
- 信誼小太陽館 奪義大利「A'Design Award」設計大獎銀牌
- 中職》胡金龍一棒逼進延長賽 差二壘安二度「完全打擊」
- 衛武營結盟Aerowaves 台灣新銳編舞家跳到國際
- 《中英對照讀新聞》Mystic claims World War 3 is imminent 神秘學者聲稱，第三次世界大戰迫在眉睫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：東港警方深夜槍聲21響 射穿慣竊小腿逮人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分