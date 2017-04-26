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東港深夜傳槍響 警方飛車逮人嫌犯中彈

東港深夜傳槍響。（記者陳彥廷攝）

2017-04-26  00:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港傳槍響，警方飛車逮人！

屏東東港今天深夜驚傳槍響，一名橫行高屏一帶的贓車慣竊，今晚行縱遭警方掌握。

警方包圍先對空鳴槍，嚇阻慣竊下車，但該慣竊卻衝耳不聞，開車衝撞警車，警車也遭撞爛，警方擔憂再被嫌犯亂竄，開槍射中嫌犯大腿，這才迫使該慣竊停止。

深夜傳槍響，讓東港居民人心惶惶，警方則說明，該男子是慣竊，已鎖定行蹤，該男子受槍傷後就醫狀況穩定。

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