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金門岸巡執行安康專案 查獲「難吃的瓜子」

2017-04-25  23:24

〔記者吳正庭／金門報導〕金門岸巡今天宣布查獲未稅中國香菇、香菸，還有名為「難吃的瓜子」的葵瓜子等食品，研判端午節將屆私梟集團準備化整為零闖關不成；全案將依違反菸酒管理法、試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法，函送金門縣政府及財政部關務署高雄關金門辦事處裁處。

金門岸巡總隊表示，為加強查緝走私農漁畜產品、動物活體及有效防杜私劣菸酒入境，連日執行安康專案，在小三通貨物指定港口，共查獲5年陳釀花雕酒22瓶、丹鳳高粱酒10瓶、大衛杜夫國際包10條、中國酒鬼花生52包、中國香菇32包、葵瓜子20包；總計查獲酒品38公升、未稅香菸10條及中國農產品109公斤。

特別的是，被查獲名為「難吃的瓜子」的葵瓜子，最近開始在金門市面出現，1包訂價28元人民幣，大小約一般葵瓜子的兩倍大，有嚐鮮的遊客反映，大一點的葵瓜子好剝殼、口感不錯，似乎「還不難吃」。

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  • 金門岸巡總隊在小三通貨物指定的料羅碼頭，截獲未稅「難吃的瓜子」。（記者吳正庭攝）

    金門岸巡總隊在小三通貨物指定的料羅碼頭，截獲未稅「難吃的瓜子」。（記者吳正庭攝）

  • 金門岸巡總隊在小三通貨物指定的料羅碼頭，截獲企圖違法輸入的中國香菇。（記者吳正庭攝）

    金門岸巡總隊在小三通貨物指定的料羅碼頭，截獲企圖違法輸入的中國香菇。（記者吳正庭攝）

  • 金門岸巡總隊正清點未稅中國陳釀花雕酒。（記者吳正庭攝）

    金門岸巡總隊正清點未稅中國陳釀花雕酒。（記者吳正庭攝）

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