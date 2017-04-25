痛毆仇家丟包醫院慘死 2男被判刑

2017-04-25 23:06

〔記者楊國文／台北報導〕新北市李姓男子疑與男子劉冠佑爭風吃醋起糾紛，去年3月劉男涉嫌夥同友人徐振程等人到板橋區一家網咖擄走李男，載往土城區某摩鐵痛毆數小時後，再將奄奄一息的李男丟包醫院傷重不治，高等法院今依重傷害致死罪判劉男6年、徐男4年2月徒刑，仍可上訴。

判決指出，21歲的劉男和友人徐振程（24歲）等人，去年3月11日晚間在新北市板橋區一家網咖巧遇當時23歲的李男後，竟在網咖內先毆打李男一頓後，持槍強押李男到新北市土城區一家摩鐵，繼續在房內持棍棒痛毆約4小時，直到李男嘔吐、暈眩後，才在隔天凌晨0時許，開車載李男到衛生福利部迴龍醫院丟包，隨即落跑。

李男被痛毆到顱骨骨折、全身多處重傷，急救後仍不治，劉男、徐男等人案發後向警方投案，警方也循線查扣到棍棒等凶器，劉男坦承毆打，辯稱只是要教訓李男，打的並非重要部位，沒想到會造成嚴重的後果，徐男坦承犯行外，後悔表示要向被害人家屬道歉。