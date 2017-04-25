國民黨議員陳栢維被收押提抗告 高院打臉駁回

2017-04-25 22:08

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍新竹縣議員、縣議會國民黨團副書記長陳栢維，被控涉嫌詐領陳栢維，檢方偵辦後將她向法院聲押獲准，陳栢維不服提出抗告，高等法院認定新竹地院裁准羈押有理由，今將陳的抗告案駁回確定，將至少收押2個月。

據指出，檢調調查事證指出，陳栢維疑涉以在中國工作的謝姓男子為人頭助理，佯裝以月薪4萬元聘請謝男，涉案時間可能長達5、6年，若以一個助理年領13個半月薪資計算，不法所得可能超過300萬元，全案已擴大偵辦中。

新竹地檢署利用今年清明節謝男返台掃墓時機，請他到案說明，承辦檢察官邱志平並指揮台北市調處同步搜索縣議會陳栢維辦公室，及其住宅和服務處等，當天深夜則當庭逮捕陳栢維後漏夜聲押，獲新竹地院裁准；謝男則獲檢方以40萬元交保，限制住居。

陳栢維不服遭裁定羈押，日前向高等法院提出抗告，高院認為，一審依檢方調查事證，將陳栢維收押，並無不當，今將其抗告案駁回確定。