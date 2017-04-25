遭空服員職業工會除名 總統專機空服員一審敗訴

華航空服員罷事件中，10名空服員因總統出訪照常出勤，事後遭到工會除名，空服員提出訴訟後一審敗訴。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-04-25 22:38

［記者鄭淑婷／桃園報導］「桃園市空服員職業工會」去年發動罷工，事後將罷工當天仍執勤的22名會員除名，其中包括10名為總統專機服務的華航機組員，參與總統專機的組員不服被除名，向桃園地院提出確認工會會員資格存在之訴，法官認為，機組員未參與罷工且替華航提供勞務的行為，已達「危害團體」情節重大的程度，認為工會開除會員會籍的決議有效，空服員職業工會與空服員間的工會、會員關係消滅，因此駁回空服員的訴求；這也是法院判決工會可對未參與罷工會員除名的首例。

蔡英文總統去年6月24日首次出訪邦交國，正好遇上華航空服員罷工運動，但「英翔專案」總統專機仍按行程出發，華航派出5名機師、14名空服員服務，其中有10名空服員是桃園市空服員職業工會會員，10人未參與當天的罷工運動，事後被工會開會決議除名，也不能享有工會爭取到的權益，有空服員不滿向法院提訟。

提訟的空服員表示，去年6月3日接獲通知擔任總統專機機組員，為維護元首安全，組員名單都要事先提報國安局，無法任意更換，但工會醞釀罷工時未有確切日期，突然宣布要在總統出訪首日罷工，因此她仍按照原定計畫出勤。

空服員主張，工會決議罷工時未有書面說明「未參與罷工者除名」，她並不知會有這樣的結果，因此，工會不得依人民團體法第十四條規定，會員因「違反會員代表大會決議」作為除名要件；她主張，工會始終僅稱她違反對工會的忠誠義務，卻始終未具體說明，她未參與罷工，如何構成「致危害團體情節重大」。

工會則主張，工會章程第十一條規定，會員有遵守章程、服從命令及決議並按期繳納各種會費的義務」，第十二條規定會員如違反第十一條規定，得案情節輕重予以除名等處分，工會是依據大會決議而祭出除名的處分；工會另主張，華航在總統專機組員甄選過程，均有詢問甄選對象「如職業工會發動罷工，是否支持、參與」，如甄選對象回答「會支持或參與」，恐被剔除於名單外，因此，空服員既然甄選上總統專機機組員，足見已向華航明確表達「不支持、不參與罷工」的立場，在工會發動罷工通知後，空服員仍向華航表達不參與的立場。

法官審理認為，當天參與總統專機的空服員，六月廿四日未參與罷工，替華航提供勞務行為，確有違反工會所作成的決議及命令，且達危害團體情節重大的程度，因此駁回空服員訴求，認為雙方間的工會、會員關係消滅。

對於一審判決結果，工會表示，法官在判決書中充分闡述「團結權」對工會的重要性，並強調「罷工權行使言之簡易、行之艱難，若非工會其他成員於過程中一路堅持，焉能享有後續之成果」。