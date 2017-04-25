東勢區砂石車載運污泥掉滿地 造成機車滑倒

砂石車疑車斗故障將污泥洩漏在路面，連停在路旁的小客車也遭殃。（記者歐素美翻攝）

2017-04-25 22:50

〔記者歐素美／台中報導〕1輛載滿污泥的砂石車，傍晚行經東勢高工前的東關路時，疑車斗故障，致污泥掉落路面綿延長達15公尺，嚴重影響交通，並造成1機車騎士行經摔倒，幸無大礙，東勢分局東勢派出所獲報，趕緊前往維持交通，東勢區公所、環保局及消防局並出動水車前往協助清除路面泥巴，約2小時才恢復交通；警方表示，將依法開罰業者。

東勢區一家貨運公司的砂石車，今天晚上6點半，載滿污泥從東勢往谷關方向，行經東勢高工前的東關路時，疑車斗故障，致載運的污泥整個洩漏到路面，造成長達約15公尺的路面滿佈污泥，連停在路邊的小客車也被噴得有如泥巴車，嚴重影響交通，1輛機車行經並不慎滑倒，幸駕駛未受傷。

東勢分局東勢派出所獲報趕往調查，並出動人員到場維持交通，東勢區公所工班也出動協助清掃路面，區長徐佩鈴並協調環保局、消防局等動用灑水車清除路面泥巴，約兩小時才將路面清除乾淨，恢復交通。

東勢分局表示，目前正約談砂石車彭姓駕駛，以調查事故原因，因業者將污泥洩漏在路面影響交通，將依道路交通管理處罰條例開罰。