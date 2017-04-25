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最沉重的公祭 南市警局長影片悼病逝警

2017-04-25  21:28

［記者劉婉君／台南報導］台南市警察局歸仁分局偵查佐李俊民，抗癌多年，18日仍不敵病魔而辭世，他從警22年，記功8次、嘉獎687次，破獲的大小刑案不勝枚舉，台南市警察局長黃宗仁今天率領同仁參加公祭，送李俊民最後一程後，也在臉書「阿仁局長室」上以影片悼念，感謝李俊民對治安維護的貢獻。

「到職以來，參加了68場同仁親屬公祭，今天這一場是我最感沉重的…因為有一位奮鬥不懈的兄弟就此離開了我們…」

李俊民於民國103年被診斷出罹患鼻咽癌，經手術後病情好轉，返回工作崗位，以積極態度面對生活，並準備報考警大二技，去年追蹤治療時，發現癌細胞轉移，他仍樂觀面對並堅守工作崗位，18日病逝的消息傳出，也讓許多同事感到錯愕與不捨。

黃宗仁表示，李俊民的個性隨和，處事細心，工作認真，是難得的刑事幹才。

也有員警留言「俊民學長，您的任務已結束，願您一路好走。」

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  • 臉書粉絲頁「阿仁局長室」以影片悼念因病辭世的台南市歸仁警分局偵查佐李俊民。（記者劉婉君翻攝）

    臉書粉絲頁「阿仁局長室」以影片悼念因病辭世的台南市歸仁警分局偵查佐李俊民。（記者劉婉君翻攝）

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