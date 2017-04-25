當乞丐養家人？ 男子乞討不聽勸阻罰1千
2017-04-25 21:05
〔記者王定傳、陳薏云／新北報導〕27歲詹姓男子屢屢在捷運站行乞，今年3月又在頂溪捷運站外討錢，因勸阻不聽，違反社會秩序維護法中的「於公共場所乞討叫化不聽勸阻」他坦言確有此事，還說因滿腦子想要錢，想讓家人過好生活才討錢。新北地院板橋簡易庭法官認為，詹男年輕卻不找正當工作，苟且以乞討維生，頗為可惜，裁罰1千元，可抗告。
警方調查，住在新北市中和的詹男，習慣在雙北各捷運站向民眾乞討，最初在台北市台北車站、忠孝新生站，後來又殺到新北市中、永和各捷運站討錢，一個月就被查獲4起，如今年3月12日，詹男在捷運永安市場站外，向年輕女子搭訕，伸手要錢，若不給就扯衣角說：「好嘛！美女！」
4天後上午11時40分，詹男又在頂溪捷運站出口向民眾討錢，由於早有民眾不堪其擾向捷運警察局投訴，捷運警察得知他又討錢，循線約談；他竟稱，因滿腦子想要錢，想讓家人過好生活才討錢，但沒有在捷運站內討錢，只有在站外，次數約2、3次，乞討的錢都拿來當生活費及看病。
因詹男所為橫跨雙北，捷運警察請各分局將詹男依社維法送辦；法官認為，詹男正值年青，是為前途奮鬥之際，不思努力開創人生新境，尋求正當工作，貪圖一時安逸，苟且以乞討維生，頗為可惜，考量他坦承犯行，裁罰1千；法官同時在裁定書內期許詹男能藉此重建正確社會價值觀，謹守自持，勿再有違序行為。
據查，詹男好手好腳，年紀輕輕卻行乞，且不聽勸阻被罰1千，但他並非挨罰首例，103年間，當時26歲的蘇姓女子，因立志當乞丐，在頂溪捷運站附近行乞，警方勸導，蘇女依然故我，將她依違反社維法送辦，法官裁處她拘留1天。
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