新住民輕生 暖警助落葉歸根
2017-04-25 22:35
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〔記者黃文瑜／台南報導〕一名領有台灣身分證的越南籍阮姓女子，11日被發現上吊自殺身亡，警方循線找到女子前夫，但前夫不願處理阮女後事，透過同鄉好友聯絡，才找到女子在越南的父親，因女子家境窮困，大橋派出所協調警友會，出資負擔阮父機票及台灣食宿費用，讓阮父來台為女兒處理後事，落葉歸根。
永康分局表示，阮姓女子於10日晚間到一名同鄉開設的按摩店應徵，但心情不好，向同鄉老闆娘表示希望暫住店內；老闆娘同情阮女處境讓她住下來，但隔天就發現阮女在店中上吊身亡。
警方指出，阮女沒有留遺書，並在她的包包裡找到2支手機，卻查不到資料，後來發現阮女有台灣身分證，循線聯絡到前夫後，前夫卻認為已經離婚很久，2人早就沒關係，不願處理阮女身後事；因無其他家屬出面，遺體只能暫存殯儀館。
最後聯絡上在台的同鄉好友；並發現阮女遠在越南的家屬家境不好，因此大橋派出所所長徐博文隨後協調警友站長郭益成、顧問團長徐緯杰等人，提供阮女家屬來台的機票、食宿費用共1萬7千元，幫阮女父親辦妥來台簽證與機票，另有禮儀公司為阮女免費處理喪事。
警方表示，阮女的父親到台灣時一臉哀淒，話不多，在台灣待五天後，僅帶走女兒骨灰及一張阮女穿著休閒服笑開懷的全開個人照，離台前還特地到大橋所感謝員警幫助，讓女兒落葉歸根。
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