告白不成竟替她徵炮友？ 她告男網友卻提不出證據...
2017-04-25 20:52
〔記者錢利忠／台北報導〕張姓女子原與陳姓男網友相談甚歡，但兩人間僅止於談得來，對陳男沒感覺的張女，去年拒絕陳男的告白後，開始常收到陌生男子寄來的裸露下體照，她質疑陳男求愛不成生恨，故意刊登她想約炮的訊息，才害她屢屢收到猥褻照，怒控陳男性騷擾及妨害秘密；台北地檢署考量她僅出於臆測就提告，卻提不出證據，將陳男不起訴。
去年7月，張女突然被陳男告白，但她對陳男沒感覺，認為兩人僅止於有話聊，因此斷然拒絕陳男的追求；後來，張女開始陸續收到陌生男子寄來的裸露下體不雅照，她直覺陳男求愛不成惡搞她，氣得提告。
但檢察官傳喚張女出庭時，她卻提不出任何證據，僅憑臆測方式，質疑陳男利用先前兩人談話時所取得她的照片，並以此替她刊登徵炮友的訊息，她才會陸續收到陌生男子寄來的24張裸照下體不雅照。
檢方認為，張女雖自稱照片遭陳男盜用，並被刊登約炮訊息，但她卻始終沒見過相關約炮資訊，也提不出任何證據，因此認定陳男的罪證不足，將他不起訴。
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