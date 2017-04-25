控妻製造「恐怖影像」 夫「凍未條」獲准離婚

2017-04-25 20:37

〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子指控廖姓妻子常傳不實簡訊：「自殺、在醫院急救、被工人強姦、被車撞」，還拍攝「瓦斯爐上燒炭、房間裡燒炭」等恐怖影像恫嚇，害他的精神狀況因此出問題，訴請離婚，他的父親也說收到媳婦600通簡訊騷擾，新北地院法官判准離婚。

林男提訴指稱，兩人於101結婚，從103年9月起，常因細故爭吵，妻子要求離婚，更把他的衣物、個人物品丟到樓梯間，他只好搬離住處，分居至今。

林男並指，103年間，妻子不斷傳「結束生命、自殺、在醫院急救、被工人強姦、被車撞、快不能呼吸，快救她」訊息，害他常請假奔波查看，不僅如此，妻子還拍攝「瓦斯爐上燒炭、房間燒炭」等恐怖影像恫嚇。

林男另提出妻子傳送LINE訊息，如「自殺，信不信隨你」、「就不信你睡的下去，我今晚就跟你睹下去，結束掉我的生命人生」、「我愛我老公和我們的婚姻，燒炭自殺，我不在的日子，老公，身體要顧，我已經不在，到另一個世界去了」等。

審理時，廖女沒出庭或書狀主張，但她卻傳訊給林家人：「不管法院要怎麼判，也不都是你最想要的結果，你自己做錯事情，我問心無愧，快點還錢跟贍養費，不要那麼愛逃避躲避，還說你沒在躲避，拿我的錢就快還錢！」

林父出庭也證稱，媳婦常傳訊騷擾他與妻子，說要自殺及住院，至少有5、600通；法官認為，林男遭廖女趕出門後，廖女常傳訊揚言自殺，林男長期在精神科就診服藥，出現恐慌及焦慮情形，且兩人分居超過2年，廖女僅以LINE表示不在乎判決結果，可見她無意維持婚姻，判准離婚。