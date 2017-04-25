車行老闆店內襲胸 賠10萬仍不被原諒
2017-04-25 20:26
［記者黃捷／台北報導］許姓機車行老闆邀約女性友人歡歡（化名）到車行聊天，卻趁車行四下無人，對歡歡搭肩又摟腰，甚至將手伸入歡歡衣內撫摸胸部，嚇得歡歡逃離車行，報警求助。許男事後多次道歉，並賠償歡歡10萬元，但歡歡仍不原諒，士林地方法院依違反《性騷擾防治法》判許男拘役20天，得易科罰金2萬元。
判決指出，許男在北市開設一間機車行，他與歡歡是朋友，去年4月20日晚上9時許，許男邀請歡歡至他的車行聊天，歡歡也隻身赴約。
2人聊天時，許男當時見車行沒有其他員工及客人，只有歡歡獨自坐在沙發上，萌生色心，先藉口有事與歡歡商量，靠近搭肩摟腰，見歡歡沒有反抗，再順勢將手伸近衣內，隔著內衣撫摸歡歡胸部得逞。
許男一開始否認犯行，但因事後有道歉簡訊、電話錄音為證，許男遭起訴後改口承認，並賠償歡歡10萬元，但仍未獲得歡歡原諒。
法官認為，許男欠缺尊重女性身體自主權的觀念，行為對社會治安產生不良影響，依許男犯行態度量刑，判處拘役20天，易科罰金2萬元，全案可上訴。
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