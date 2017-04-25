父失控怒拿烤肉鐵夾打 4歲女童手腳血痕密布

2017-04-25 20:00

〔記者何玉華／新北報導〕兒童權益促進會理事長王薇君在臉書揭露，一名4歲女童被父親用烤肉的鐵夾打的手、腳都留下了密布的血痕，社會局獲知後，第一時間協調警方趕赴現場處理，經評估，家庭暫無保護女童能力，已緊急安置，後續將對家長進行教養溝通、強制親子教育；王薇君事後已刪除臉書照片，她強調，家長已經接受社會局安排進行家庭修復，家長需要學習，她願意給這家長機會不公佈姓名。

王薇君說，據他了解，家長是管教時，小孩吵鬧，情緒失控失手，見到孩子被安置，理解到事情做錯了，在孩子第一階段安置三個月期間，每個月僅能見孩子一次面，開始覺得「沒有辦法一天沒見到孩子」；她說，這些父母都是要學習，過往處理很多家暴案，都有很多類似的情形，安置，切斷孩子與家長的連結，是最不得已的方法。

社會局家防中心當晚獲報趕至現長，隨即帶女童驗傷，並訪談家屬狀況，經評估之前雖沒有家暴記錄，但家庭缺乏支援系統，家長需要調整教養方式，當下決定安置女童，目前適應無不適，後續將與家長溝通教養方式、強制親子教育，列入追蹤，三個月後再評估是否有改善，能否讓女童返家。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。