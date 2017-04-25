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消防局提醒：夏日戲水謹記「救溺五步，防溺十招」

2017-04-25  20:23

〔記者姚岳宏／台北報導〕夏日將近，許多民眾會去戲水消暑，台北市政府呼籲，玩水時應提高警覺心，遵行防溺十招，並記住救溺五步（叫、叫、伸、拋、划）以自助救人，防止不幸事件發生。

防溺十招：
1、戲水地點需合法，要有救生設備與人員。
2、避免做出危險行為，不要跳水。
3、湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。
4、不要落單，隨時注意同伴狀況位置。
5、下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。
6、不可在水中嬉鬧惡作劇。
7、身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。
8、不要長時間浸泡在水中，小心失溫。
9、注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。
10、加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。

救溺五步：

1、叫：大聲呼救。
2、叫：呼叫119、118、110、112。
3、伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等）。
4、拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等）。
5、划：利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）。

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  • 夏日戲水季將近，北市消防局明天將在中正橋下舉辦大型防溺演練，同時也呼籲民眾注意防溺救溺的原則。（記者姚岳宏攝）

    夏日戲水季將近，北市消防局明天將在中正橋下舉辦大型防溺演練，同時也呼籲民眾注意防溺救溺的原則。（記者姚岳宏攝）

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