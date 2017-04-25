419反年改大鬧立院 警今究辦9人強制罪

2017-04-25 19:33

〔記者王冠仁／台北報導〕監督年金改革行動聯盟等團體成員，在四一九抗議當天，以推擠拉扯等手段對多名立委、首長施暴，想阻止他們進入立法院。警方根據蒐證畫面，發現有17起滋擾案件，警方成立專案小組，根據蒐證影像追查，目前已掌握28名施暴者身分且辨識出23人、移送10人，警方將繼續約談其餘13名涉案者到案，同時繼續釐清尚未辨識出的5名施暴者身分。

警方指出，除了退役軍人蔣志豪砸毀三立電視台SNG車涉犯毀損罪嫌外，警方在今天也將涉犯強制罪嫌的另外9人送辦。

這9人分別是推擠立委王定宇的監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南（54歲）、捷運工會理事王裕文（48歲）；推擠立委邱志偉的退休老師黃應婕（48歲）、推擠立委徐永明的劉長齡（55歲）、推擠台北市長柯文哲的陳思齊（61歲）、推擠立委羅致政的羅賢輝（53歲）、推擠立委李俊俋的退休軍人謝健虎（57歲）、推擠羅致政的退休軍人陸保華（53歲）、推擠徐永明的康永明（39歲）。

警方說，尚未到案的 13 人目前也陸續發出通知要求到案說明，若他們拒不到案則將直接移送法辦。