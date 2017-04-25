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揪唱歌冒火氣...她暴怒嗆Ｘ遭起訴

2017-04-25  20:19

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市陳姓女子揪團唱歌，負責統計出席人數，卻為了到底是7人或8人出席，人數始終喬不定，正為此事惱火的她，透過LINE群組發問時，卻被該群組李姓成員捉弄回說：「你猜猜」；她竟情緒失控嗆聲：「操、他X的」、「當天會被我餵屎」，吃上公然侮辱官司；台北地檢署認定她罵人事證明確，所以將她起訴。

去年11月，20多歲陳女與友人相約唱歌，她為了確認出席人數，於有14名成員的LINE群組發問「我們唱歌到底幾個人？為什麼人數每次都不一樣？」沒想到卻被李姓友人惡作劇回說：「你猜猜」，頓時讓她怒火中燒。

為了釐清出席人數，已十分惱火的陳女，見到李姓友人要她猜人數，一時情緒失控，竟連珠炮式地留言嗆說：「淦」、「操、他X的」、「腦子有病嗎？」、「當天會被我餵屎」；因而被李姓友人提告公然侮辱。

陳女應訊時承認留言爆粗口，但否認有公然侮辱犯意，指當時只是為了表達對「你猜猜」3字的憤怒，才有情緒性用語。

檢方勘查該群組對話紀錄後，發現李姓友人僅不過回復「你猜猜」3字，並無刺激、挑釁意味，且當時李姓友人請求與陳女私訊時，也沒有使用不雅字眼或有挑釁之舉，因此不採信陳女的說詞，認定她涉公然侮辱的罪證明確。

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  • 台北地檢署認定陳女罵人事證明確，所以將她起訴。圖為北檢資料照。（記者錢利忠攝）

    台北地檢署認定陳女罵人事證明確，所以將她起訴。圖為北檢資料照。（記者錢利忠攝）

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