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花蓮警匪肉搏警槍走火 現場驚險畫面曝光

2017-04-25  20:35

首次上稿：19:15

更新時間：20:35

〔記者王錦義、王峻祺／花蓮報導〕花蓮市今下午5點多發生一起槍擊案，造成溫姓警員、孫姓毒品嫌疑人腿部都遭警槍擊中，送醫急救後沒有大礙。花蓮縣警察局指出，刑警大隊與港警總隊刑事幹員前往逮捕孫姓毒品人口，孫男拒捕與陳姓刑警發生拉扯並試圖奪槍，結果一片混亂中扣到板機，警槍誤擊到溫員腿部，警方也開槍擊中孫男腿部制止，但詳細案發過程還需要進一步釐清。

花蓮門諾急診部主任辜文俊說，溫姓警員左膝蓋遭子彈貫穿，已初步止血，沒有生命危險，而傷到肌腱和韌帶傷勢則由外科醫師診治。警方說，有毒品、強盜等通緝案，逃亡多時的30多歲孫姓男子則是左小腿中彈，送往花蓮慈濟醫院救治，已派警員戒護，目前警方還在釐清調查開槍的過程。

警方指出，縣警局刑事大隊第三小隊與花蓮港務總局5名刑事幹員前往埋伏，見孫姓男子出現就一擁而上抓人，孫男拒捕並攻擊警員，陳姓刑警先對空鳴2槍，孫男仍沒有束手就擒的打算，還撲上去與陳員兩人發生扭打，孫男抓著陳員的手，試圖奪槍，體重破百的陳員，則奮力抵抗把孫男壓制在地上，結果混亂中誤扣板機，子彈射到一旁支援的溫姓警員膝蓋，陳員見場面失控，也趕緊對著孫男腿開槍制止。

孫男被開槍制伏後現場留下大片血跡，警方呼叫救護車把受傷的警員跟孫男送醫急救，刑警大隊副大隊長鄭金龍說，警槍並沒有被奪走，懷疑是在與歹徒扭打中誤扣板機，但也不排除是警員要開槍制止孫嫌，槍口太低誤擊到地面後，流彈反彈射到溫員膝蓋，但詳細擊發過程還要釐清。而有毒品、強盜通緝的孫男被警方緝捕到案後，目前仍在醫院醫治當中。

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  • 溫姓員警急救照片。（警方提供）

    溫姓員警急救照片。（警方提供）

  • 花蓮市今下午5點多發生一起槍擊案，造成溫姓警員、孫姓毒品嫌疑人腿部都遭警槍擊中。（警方提供）

    花蓮市今下午5點多發生一起槍擊案，造成溫姓警員、孫姓毒品嫌疑人腿部都遭警槍擊中。（警方提供）

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