「妳不要再動了！」 狼誘騙網友性侵被訴
2017-04-25 20:16
〔記者謝君臨／台北報導〕24歲高姓男子透過臉書結識女子小如（化名），去年10月以逛夜市為由，邀約小如外出，不料竟將小如騙回公司宿舍，打開電視機後以聲音做為掩護，對小如上下其手，小如嚇得拚命掙扎、推阻，高男竟喝斥「妳不要再動了！」強脫小如衣褲性侵得逞；台北地檢署今依強制性交罪起訴高男。
檢方調查，104年間，高男與小如透過社群網站臉書結識，2人聊天後發現彼此志趣相投，互有好感。
105年10月9日，高男以逛夜市為由，邀約小如外出，小如不疑有他赴約，雙方於晚間9時許碰面，不料高男竟心生淫念，藉故東西忘了拿，要小如陪同先返回南京東路的公司宿舍，抵達後高男又說自己想洗澡，獨留小如於房內。
高男洗好澡後，試探性地詢問小如是否還要逛夜市，小如回說「可以」，如果不逛的話她就要回家，但高男並無外出意願，打開電視後靠近小如，趁機攔腰將她拉至床鋪坐下，小如被高男突如其來的舉動嚇到，立即站起，不料高男又要求她坐下，並手勾小如頸部要求一同靠牆，小如不從站起，反被撂倒在床環抱。
小如雖拚命反抗，卻仍遭高男強吻、上下其手，甚至強脫衣褲指侵、性侵，期間雖一度脫離魔掌，卻被高男喝斥「妳不要再動了！」，小如雖感驚嚇，仍持續反抗、推阻，並要求高男關掉電視，盼有人聽見呼喊，但高男仍再度性侵得逞；事後，小如不甘受辱，報警提告，警詢後將高男依強制性交罪函送北檢偵辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 強制性交罪
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》初登板狂飆152公里 胡智為9球1局無失分
- MLB》台灣史上最險峻初登板 胡智為飆出最好表現
- 中國用6招對付異議份子！ 郭文貴：最後就是暗殺
- 《通靈少女》狂掀熱潮 新加坡收視奪冠
- 彰銀改選 台新金盼財部共商董事席次
- 雨水道啟用 八德高城社區不怕淹
- AIT主席莫健：美國支持台灣參與WHA
- 洗腎患者 猛吃番茄險喪命
- 影集女星猝逝死因曝光！原來是「這個」奪去她性命
- 澎防部前副參謀長遭爆洩總統行程、發動圍堵
- 當年擠破頭也進不去... 台南這間私中決定退場
- 肋骨斷雖疼痛 鄭文燦：帶著微笑續拚市政
- MLB》一路奔波到初登板 胡智為興奮談感想
- 偏鄉小學 拚特色教學
- 信誼小太陽館 奪義大利「A'Design Award」設計大獎銀牌
- 點香、燒金紙是空污？中華天師道教總會連署抗污名化
- 雲縣停徵水井規費 估減收3.3億
- 結婚沒有迎娶儀式？ 卓冠廷貼心回應...
- 匯損嚴重 盛群Q1EPS0.82元
- MLB》瞎挺的代價 小將為老大哥出氣遭禁賽（影音）
- 媽祖卡大車拚 「信用卡夾萬年爐香灰」吸信眾最猛
- 台股收盤大漲123.76點 報9841.71點
- NBA》進攻時綁鞋帶 巫師中鋒尷尬擺手（影音）
- 盧廣仲喜劇咖 自創翻白眼吃土豆
- 曾遭擄船付贖 謝龍隱當選高雄區漁會理事長
- 好冊Tour台灣 兒童繪本作家下鄉說故事
- 宜蘭礁溪發生有感地震 芮氏規模3.5
- MLB Live》光芒3：6輸球 胡智為大聯盟初登板
- 《黑澀會》糖果爆料遭勇兔剪褲 沉默一夜再發百字回應
- 中南部18測站空品不良紅 明晚鋒面報到後可望好轉
- 《金牌特務2》正式預告釋出 領便當的柯林佛斯終於復活現身！
- 繼泫雅、佳人、CL之後 PSY的新MV女主角是她！
- 中國女留學生密室死亡 冰箱封存一具嬰屍
- 台北室內合唱團 獻給母親的歌
- 曾是高中明星四分衛 羅力選擇棒球無悔
- 馬賽克拼貼鯨魚 海大今辦慶生
- 桃客模範勞工 10萬元獎金加出國
- 把警察當人看 柯P：寧可用拒馬
- 林志玲不甩小鮮肉 自爆天菜是「他」！
- 谷阿莫自認「合理使用」 法界酸：哪裡怪怪的
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「妳不要再動了！」 狼誘騙網友性侵被訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分