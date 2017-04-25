「妳不要再動了！」 狼誘騙網友性侵被訴

2017-04-25 20:16

〔記者謝君臨／台北報導〕24歲高姓男子透過臉書結識女子小如（化名），去年10月以逛夜市為由，邀約小如外出，不料竟將小如騙回公司宿舍，打開電視機後以聲音做為掩護，對小如上下其手，小如嚇得拚命掙扎、推阻，高男竟喝斥「妳不要再動了！」強脫小如衣褲性侵得逞；台北地檢署今依強制性交罪起訴高男。

檢方調查，104年間，高男與小如透過社群網站臉書結識，2人聊天後發現彼此志趣相投，互有好感。

105年10月9日，高男以逛夜市為由，邀約小如外出，小如不疑有他赴約，雙方於晚間9時許碰面，不料高男竟心生淫念，藉故東西忘了拿，要小如陪同先返回南京東路的公司宿舍，抵達後高男又說自己想洗澡，獨留小如於房內。

高男洗好澡後，試探性地詢問小如是否還要逛夜市，小如回說「可以」，如果不逛的話她就要回家，但高男並無外出意願，打開電視後靠近小如，趁機攔腰將她拉至床鋪坐下，小如被高男突如其來的舉動嚇到，立即站起，不料高男又要求她坐下，並手勾小如頸部要求一同靠牆，小如不從站起，反被撂倒在床環抱。

小如雖拚命反抗，卻仍遭高男強吻、上下其手，甚至強脫衣褲指侵、性侵，期間雖一度脫離魔掌，卻被高男喝斥「妳不要再動了！」，小如雖感驚嚇，仍持續反抗、推阻，並要求高男關掉電視，盼有人聽見呼喊，但高男仍再度性侵得逞；事後，小如不甘受辱，報警提告，警詢後將高男依強制性交罪函送北檢偵辦。