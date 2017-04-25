憲兵輔導長「口爆」一兵 賠20萬獲緩刑

2017-04-25 20:12

〔記者張文川／台北報導〕軍中又傳長官性侵小兵案件！憲兵某連隊陳姓輔導長，去年5月強行為連上的一等兵「小志（化名）」口交，事後小志哭泣不止，輔導長擔心同袍發現、把事鬧大，開立臨時外出單讓小志返家，小志告訴家人，家人向部隊長投訴，隊部告發偵辦；台北地院依利用權勢性交罪，判陳8月有徒刑，考量雙方20萬和解，予緩刑2年。

判決指出，小志是輔導長的協辦，工作受陳男監督，去年5月上午9時許，小志坐在與輔導長辦公室空間相連的寢室床上休息時，輔導長拉下小志的褲子對小志口交。小志擔憂遭到輔導長處罰而隱忍未反抗，只能屈從隱忍任其擺布。

輔導長事後發覺小志在哭，且整日心情沮喪、神情異常，他為了掩飾真相，遂於同日下午4點多開立臨時外出條，准讓小志請假回家，小志返家就向家人吐實，家人向部隊長官轉知案情，全案爆發。

審理時，輔導長認罪，並與小志調解達成20萬和解，北院因此輕判8月，並給予緩刑2年機會。