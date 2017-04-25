拿多張金融卡提款 歹徒急辯：我沒騙錢，只放高利貸
2017-04-25 22:29
〔記者王捷／台南報導〕由於詐騙集團猖獗，台南警方近期緊鑼密鼓安排便衣警員，在ATM附近埋伏，防堵車手來盜領贓款，24日晚間警方發現吳姓男子行跡可疑，還換了多張金融卡領錢，起初黃男不願坦承為何來領錢，直到警方跟黃男說，要是詐欺要賠償被害人損失時，吳男才大喊，他沒有騙錢，他只是來領利息錢，最後警方查出他涉嫌放高利貸，全案依重利罪嫌偵辦。
24歲的黃男24日晚間到ATM領錢，警方發現黃男換了多張金融卡提領現金，便將他逮捕，但是黃男被逮回警所後，堅持不吐出金融卡來源，起初警方以詐欺罪嫌偵辦，並跟黃男提出，若涉嫌詐騙要賠償被害人損失，這時黃男才吐實，指稱他是在地下錢莊，拿金融卡是來收利息錢的。
黃男向警方供稱，他與一名綽號小黃的男子經營地下錢莊，專門向酒店小姐放高利貸，或是收購其他人的債務。
警方調查，黃男經營的地下錢莊，被害人不過借了4萬5千元，年息就高達36分，每天連本金帶利息，要給黃男3千元以上，甚至有被害人因為還不出利息，被迫下海陪酒來還錢，警方在黃男身上扣得空白本票5張、空白借據5張、空白聲明書5張、空白借貸和解書5張等贓物，全案依刑法重利罪送辦。
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