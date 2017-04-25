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入侵校園偷電線 就逮謊稱欲考台電學剪線

2017-04-25  20:38

［記者陳賢義／台東報導］台東李姓男子4月間連續入侵台東大學知本校區竊取電纜線，校方發現報案，台東警分局中興所警趕往緝逮，當場人贓俱獲；李嫌到案謊稱欲報考台電，加上校區建物老舊，電線應汰舊換新，才會順手學習裁剪，警方啼笑皆非依法送辦。

由於東大知本校區幅員廣闊，周邊未設圍牆阻隔，李嫌見有機可乘，4月間多次趁校方人員不注意時，潛入語言教育研究所大樓竊取電纜線等物品，昨再故技重施，校方發現形跡可疑，立即撥打110通報。

中興所巡邏警員李建榮，張昱堅獲報趕抵，當場緝逮李嫌，在其隨身工具袋起出油壓剪，老虎鉗等犯罪工具，及4綑電纜線。李嫌到案辯稱，由於語言教育研究所大樓建物老舊，電線應汰舊換新，加上最近要報考台電，因此順手學習如何裁剪電線，警方聽聞傻眼，將其帶往處起贓。

警方調查，李嫌將得手電線剝除外皮後，裸露銅線即以每公斤100元變賣給資源回收場，所得全都用來吃飯及供作平日生活花用，訊後，依竊盜罪嫌移送台東地檢署偵辦。

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  • 李姓子入侵台東大學知本校區竊取電纜線，警方據報緝逮，當場人贓俱獲。（記者陳賢義翻攝）

    李姓子入侵台東大學知本校區竊取電纜線，警方據報緝逮，當場人贓俱獲。（記者陳賢義翻攝）

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