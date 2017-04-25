花蓮傳警匪槍戰 1警員遭開槍 子彈貫穿左膝

2017-04-25 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮市今天下午發生一起槍擊案，一名警員在偵辦毒品案件時遭歹徒開槍擊中左膝現在已送醫。

綜合媒體報導，花蓮市國興五街148號前今天發生槍擊案，一名警員在偵辦毒品案件時，突然被歹徒開槍擊中左膝、子彈貫穿。同仁當下就叫救護車將中彈警員送醫，現在警方也已增派多組警網警力到現場支援。