被毒蟲誘拐？少女會網友 一路從雲林騎到新北

2017-04-25 23:46

〔記者吳仁捷／新北報導〕雲林縣沈姓少女騎機車離家8天，家屬焦急地將少女失蹤訊息PO網，但遠在新北市樹林警分局昨凌晨盤查當街吸毒的男子嚴明欽，赫見沈姓少女在旁，一查知下發現竟是家屬協尋多日的少女；而少女獨自騎了約124公里機車從雲林到苗栗，與男友會面後，再騎了近百公里，一路玩到北部，直到新北市樹林才被查獲，少女父親、胞姊北上接回少女，也不禁斥責她亂來，為了會網友，竟一路從雲林騎到新北，讓家長也感到心疼，堅持提出妨害家庭（和誘）告訴，續追少女有無遭餵毒或性侵。

新北市樹林警分局山佳派出所昨凌晨約1時許，在柑園橋下發現一對男女在路邊，上前一看，赫見男子正將安非他命倒入玻璃球準備吸食，警方當場逮捕22歲的毒蟲嚴明欽，起出微量安非他命及吸食器，隨後查出嚴嫌身背妨害自由、偽造文書、侵占等6項罪嫌被通緝。

警方續查跟嚴男同行的少女，一查之下，發現是離家多日的16歲沈姓少女，因17日就離家，不但被雲林警方發佈協尋，胞姊也著急地地上網找人，警方聯繫上少女家屬，家屬急得關切少女安危，警方回答她很好，家屬連夜北上關心少女。

因少女被尋獲後，還說不想回家，員警告誡少女，氣得指責她 ：「妳家人很擔心妳，都在找妳！還不回家？」，少女才打電話回家報平安；少女聯絡上家人後，驚覺姊姊上PTT及臉書，希望透過網友力量找人。

少女父親、胞姊趕到山佳派出所時，氣得責罵少女，怎可為了與男網友見面，就騎著父親的機車北上，家人非常擔心，少女還回答，跟網友聯絡碰面，又能騎車兜風，感到很刺激、新奇，這幾天睏了就睡超商、花的則是離家當天領的1萬6000元，家長、警方都不免為她的安危捏把冷汗。

少女說，她17日凌晨離家後，凌晨5點多就騎到台中，當天騎到台中找朋友，隨後在18日騎到苗栗火車站，等待從高雄北上的男網友；少女與嚴嫌見面後，20日就騎到台北，這幾天都在大台北閒晃，25日晚間打算要騎回雲林，但嚴嫌躲在橋下涵洞要吸毒，就被警方查獲，依毒品等罪嫌法辦，並押解歸案；而少女與嚴嫌被發現時，沒有騎車，加上嚴嫌指稱北上後是由他騎車，警方沒開出無照駕駛罰單。

家屬到警局時，斥責少女怎可與男友相會後，就騎車北上，讓家人非常擔心，少女則回答，以為跟網友聯絡，加上又能騎車兜風，感到很刺激、新奇；家長擔心少女遭餵食毒品，因而遭歹徒控制，警方也將進一步追查是否涉及侵害未成年少女及違反兒童及少年權益福利法。