大叔喬裝熱褲妹行竊 被害者：不舒服
2017-04-25 22:03
〔記者王捷／台南報導〕從事玻璃裝潢的李姓男子，發現停在家門口的工作用貨車遭竊，一次被偷走7包香菸、還被偷走千餘元零錢，雖然不是什麼大錢，但是才剛買的一條香菸，抽不到三包被偷，實在很不甘心，為了那一條香菸，他自己裝了監視器，沒想到卻錄下陳姓男子，穿著熱褲、翹著屁股，來翻找他的貨車，讓李男渾身不舒服，向警方報案。
36歲的陳男，是竊盜慣犯，他自稱沒有工作，缺錢就四處偷東西變賣，或是偷開未上鎖的汽、機車行竊，陳男行竊時，總會穿上運動拖鞋、加上熱褲，誤導警方是女竊賊。去年，他因為撬開民眾的機車置物箱，偷走30元零錢，因此被警方循線查獲，列為顧慮人口。
這個月22日，陳男騎著機車，晃到李男家前，發現騎樓前停了一輛貨車，陳發現貨車沒有上鎖，便打開車門翻找，偷走一條剩下7包的香菸，100多元零錢離開。
李男發現剛買的一條香菸沒抽到一半就被偷，心有不甘，在家門口裝上監視器逮人，然後故意不將貨車上鎖，沒想到24日早上就發現貨車有被動過，立刻調出監視器看，沒想到不調還好，一看了監視器發現陳男穿著熱褲，翹著屁股趴進貨車，感覺貨車受到「侵犯」，因此下定決心報案。
警方受理後循線找到陳男，陳男對此坦承犯案，訊後警方今日將全案函送地檢署偵辦。
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