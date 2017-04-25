車內玩槍打穿腿 同車4友人槍砲罪起訴

2017-04-25 19:31

〔記者謝君臨／台北報導〕22歲男子謝家愷，去年9月與4名友人駕車至新北市新店夜遊，期間謝男因把玩改造手槍不慎走火，子彈貫穿自己左大腿，友人見狀嚇傻，將他送醫後開車落跑，警方循線逮獲同車的李政倫、王柏文、蔣定裕、廖文億4人，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》函送台北地檢署偵辦，檢方今起訴4人，謝則獲不起訴。

檢警調查，包括謝男在內的5人，年紀都介於20～25歲之間，皆有槍砲、毒品等前科。

去年9月19日晚間，謝男與李、王、蔣、廖5人一車，從台北市前往新北市新店夜遊，期間坐在後座的謝男因把玩改造手槍不慎走火，遭子彈貫穿自己左大腿，同車友人嚇傻，將他送往新店耕莘醫院，卻無人留下照料傷者，將謝男丟包到急診室後迅速開車落跑，醫院發現是槍傷後通報警方。

新店警分局調閱監視器循線追查，19日下午前往北市中山區錦州街逮捕4人，並在地下停車場尋獲案發時5人搭乘的租賃車，車內有走火的改造手槍及6枚子彈，後座有一個彈孔。

警方偵訊時，謝男一度謊稱是在新店三民路遊蕩時被人開槍，但警方勘驗謝男傷勢，發現槍傷是從左大腿內側進、外側出，質疑「誰會繞到你身後，從你大腿內側開槍？」謝男見紙包不住火，才改口說槍支是已故友人「阿光」遺物，一時好奇邀朋友「賞槍」，沒想到耍帥不成，走火打傷自己，還被朋友狠心丟包，直呼友人「沒義氣」。

至於4名友人到案後均稱「槍不是我們的」；警詢後將5人依違反槍砲罪嫌函送北檢偵辦。