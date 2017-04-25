傳播雙姝上班拚酒勁歌 下班相揪毒趴一起GG了

傳播雙姝上班拚酒勁歌，下班相揪毒趴被警查獲，一起進警局偵訊。（記者黃良傑翻攝）

2017-04-25 20:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市2名21歲的傳播辣妹，年紀輕就染毒癮，平日一起上班勁歌熱舞，下班後還相揪飯店毒趴，被新興警方查獲，2人在警局接受偵訊，還嗲氣求警讓她們補妝，令員警啼笑皆非。

前金所今表示，前天接獲檢舉指轄區某飯店內有人在吸食毒品，員警獲報趕往現場調查，發現該飯店有間房間飄散疑似毒品惡臭，警方會同飯店人員進入，房內有2名外貌姣好、身材窈窕21歲年輕女子，神智有些恍惚，員警在桌上發現6包毒咖啡包，以及1公克K他命毒品。

警方以檢驗毒品的試劑測試，呈現二級毒品MDMA陽性反應，將吳女和李女2人帶回派出所偵訊，據警調查2女是傳播妹，是感情要好的姊妹淘同事，前一晚下班後，相揪到飯店一起拉K毒趴，沒想到警方會上門取締。

警方發現查獲的毒咖啡包，竟也趕流行走音樂風，印有Gentlewomen字樣及高跟鞋圖案，還說包裝圖案好可愛，2女供稱，因好奇試毒咖啡包，不知不覺漸漸成癮，日前用通訊軟體LINE，向藥頭以每包300元買毒，警方告誡傳播妹，毒品若與酒類一起使用，會對身體加倍傷害，又毒又酒的日子，再年輕的身體也受不了，小心拉K一時、尿布一世，訊後將2女移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆