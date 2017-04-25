夏日戲水季將近 北市消防局明在中正橋下辦防溺演練

2017-04-25 18:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕4月以來氣溫逐漸回升，前往戲水遊憩民眾逐漸增加，台北市消防局特於明上午10時，在中正河濱公園中正橋下舉辦「防溺示範演練」，邀請內政部消防署、空中勤務總隊、新北市政府消防局等單位共同演練各項防溺救援技能，另有直升機吊掛救援等項目，現場並有防溺宣導活動，歡迎民眾踴躍參觀。

台北市消防局提醒，愛玩水的民眾，應多了解防溺知識，玩水時應提高警覺心，同時瞭解自身體能狀況，慎選合格泳池等戲水場所以確保安全。

另外，台北市消防局為維護戲水民眾安全，每年6月到9月的星期例假日，都會協請台北市北海水上救生會、義勇消防總隊第四大隊特種中隊、中華民國紅十字會台北市分會義勇救生隊、台灣義勇救生協會及內湖水上救生分隊等熱心民救難團體，在外雙溪楓林橋及碧溪橋下方設置臨時警戒站，除宣導民眾要注意戲水安全，也指導民眾水上安全要領，若發生突發事故，亦可就近救援，避免發生不幸事故。