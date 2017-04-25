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水果行樓上「慶煙」 嚇壞路人

2017-04-25  18:47

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區金龍路上，一家水果行樓上在今日下午約16點20分許，突然冒出陣陣白煙，還傳出焦臭味，樓下住戶趕忙通報消防員，所幸消防員到場後發現只是該戶煮東西忘了熄火就出門，鍋子乾燒冒出白煙，並未釀災。

因屋主不在家，該里里長也到場協助通知屋主；附近住戶則表示，當時在水果行前面抽菸與友人聊天，該處三樓窗戶突然冒出白煙，而且有濃濃的焦味，深怕是火災，於是趕忙打電話通報消防，好險沒有出事，只是虛驚。

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  • 水果行樓上一度冒煙。（記者鄭景議攝）

    水果行樓上一度冒煙。（記者鄭景議攝）

  • 消防員到場察看。（記者鄭景議攝）

    消防員到場察看。（記者鄭景議攝）

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