遭控沿途丟禽流感雞屍 化驗結果還雞農夫妻清白

2017-04-25 17:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣湖口鄉今年2月禽流感肆虐時，偏僻道路遭大量丟棄死雞，警方雖從現場跡證與監視錄影畫面，認定林姓雞農夫妻涉重嫌，但檢方調查發現，送驗結果，其病因並不相同，最後檢方予以不起訴處分。

今年2月間禽流感肆虐，造成雞、鴨、鵝等家禽大量死亡，2月16日湖口鄉通往新埔鎮的偏僻道路，遭人丟棄400隻死雞，警方根據裝死雞的飼料袋及路口監視器，追查到新埔一家養雞業者，並傳喚林家夫妻到案說明，夫妻倆雖均否認犯案，新竹縣警方仍依違反廢棄物清理法罪嫌，函送新竹地檢署偵辦。

林姓夫妻向檢察官供稱，他們養的雞都很健康，一切正常，雞場死雞都拿到化置場處理，也都是用垃圾袋裝死雞，當天先生開車載著妻子去喝咖啡，但咖啡店沒開就回家了，並非沿路丟死雞。

新竹縣家畜疾病房治所將林姓夫妻養雞場的死雞送驗，確認化驗結果是陰性，並且與遭丟棄的死雞的病因不同。另外，檢方認為，就算這些死雞是林姓夫婦所丟掉的，也僅僅違反動物傳染防治條例12條之1，是行政罰，最高可罰1百萬，並不涉及刑責。

同時，這些遭丟棄的病死雞雖接近林家養雞場，且裝死雞的垃圾袋與林家的塑膠袋類似，但不能就此推斷就是林姓夫妻丟棄的，因此給予林姓夫婦不起訴處分。