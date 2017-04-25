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花蓮警匪槍戰 1警員遭嫌犯射穿左膝
 首頁 > 社會

只要抓他身上就有槍 警方半年逮他3次

2017-04-25  17:33

〔記者姚岳宏／台北報導〕38歲許姓男子與謝姓女友涉嫌持毒擁槍，警方多日跟監埋伏，今凌晨趁兩人駕車前往桃園市民生路吃宵夜時，攔下盤查，當場就在許男隨身背包中查獲改造手槍、安非他命2小包、夾鏈袋及電子磅秤等販毒證物。

警方又在許男駕駛的轎車內，搜出海洛因3小包，許男為保護女友，直接承認毒品及槍枝都是他所有，但警方詢後仍將他及謝姓女友一起移送地檢署偵辦。據了解，許男平時跟其他人交易時怕黑吃黑，幾乎槍不離身，去年12月間及今年4月，被台中警方及台北市中山分局分別查獲槍枝，今晨再被大安分局查獲，半年內共被警方逮3次，警方目前正擴大偵辦，追緝毒品上下游販毒網路。

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  • 38歲許姓男子（前右）與謝姓女友（後右）涉嫌擁槍持毒，其中許男半年被警方抓槍3次。（記者姚岳宏攝）

    38歲許姓男子（前右）與謝姓女友（後右）涉嫌擁槍持毒，其中許男半年被警方抓槍3次。（記者姚岳宏攝）

  • 38歲男子許勝家與謝姓女友涉嫌擁槍持毒，其中許男半年被警方抓槍3次。（記者姚岳宏攝）

    38歲男子許勝家與謝姓女友涉嫌擁槍持毒，其中許男半年被警方抓槍3次。（記者姚岳宏攝）

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