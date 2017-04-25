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花蓮警匪槍戰 1警員遭嫌犯射穿左膝
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懸賞萬元抓詐騙奏效 車手犯案半年後落網

2017-04-25  18:28

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市大肚區一名19歲黃姓詐騙車手，去年10月多在烏日提領詐騙所得2萬元，警方掌握犯案事證但遲未找到嫌犯，烏日警分局近來在轄區提款機旁張貼詐欺車手照片，供民眾指認並提供1萬元獎金，果然重賞之下有勇夫，依據民眾線報，半年後仍將黃姓車手逮捕到案，依詐欺罪嫌送辦。

烏日警方調查，去年10月18日，烏日一名阮姓婦人被詐騙集團鎖定，佯裝阮婦友人缺錢，騙走10萬元，之後由黃姓車手到烏日郵局提領走其中詐騙所得2萬元，烏日分局追查多時，雖然掌握嫌犯長相，但遲遲未能將車手逮捕。

烏日警方今年2月多起進行「舉報詐騙車手拿獎金」活動，在各處提款機旁張貼詐欺車手照片，分析車手通常為16到20歲的年輕人，身上穿戴名牌，看似學生上課期間卻在外遊蕩，手持舊式手機而非智慧型手機，且不斷與人聯繫談到錢，下車地點附近有多處便利商店、金融機構提款處，鼓勵民眾見到可疑就報警，果然有所斬獲。

檢舉人向警方表示，當時在大肚郵局張貼的懸賞海報上，認出黃姓車手，追分派出所員警順利循線到黃嫌大肚家中將他逮捕，黃嫌坦承犯案，稱透過吳姓友人牽線，只領了一次錢，而且並沒有拿到報酬，隔這麼久以為沒事了，沒想到照片會被張貼出來。昨天市警局治安會報時，也頒發1萬元獎金鼓勵檢舉人。

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  • 黃姓車手被監視器拍下清楚長相。（記者何宗翰翻攝）

    黃姓車手被監視器拍下清楚長相。（記者何宗翰翻攝）

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