送養美國短貓毛反悔 領養者反被控侵占

2017-04-25 18:29

〔記者陳慰慈／新北報導〕20多歲的陳姓女子，因搬家把2隻美國短毛貓送交王姓婦人帶回家飼養，王婦事後發現其中1隻短毛貓懷孕，生下2隻小貓，陳女不滿王婦未依約定將貓咪情況回報，她想要回貓咪又遭拒，提告對方侵占，但新北地檢署調查，陳女與王婦Line訊息提及送養非寄養，加上陳女撤告，因此今予王婦不起訴處分。

去年9月，陳女因搬家關係，透過男性友人，找到愛貓的王婦，將2隻美國短毛貓交由王姓婦人帶回家飼養，但要求王婦須每天向她回報貓咪情況、回傳照片，並帶貓咪去結紮，去年12月，陳女看到王婦臉書才發現貓咪生了2隻小貓，不滿王婦未依約照做，所以想要回貓咪，因遭拒而提告。

王婦出庭表示，陳女當初說把貓咪送給她養，所以她是直接領養，未約定之後要還給陳女。

檢方依據陳女與王婦Line訊息，認定陳女將貓咪送給王婦飼養，王婦罪嫌不足，加上陳女具狀撤告，王婦因此獲不起訴處分。