| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮警匪槍戰 1警員遭嫌犯射穿左膝
 首頁 > 社會

送養美國短貓毛反悔 領養者反被控侵占

2017-04-25  18:29

〔記者陳慰慈／新北報導〕20多歲的陳姓女子，因搬家把2隻美國短毛貓送交王姓婦人帶回家飼養，王婦事後發現其中1隻短毛貓懷孕，生下2隻小貓，陳女不滿王婦未依約定將貓咪情況回報，她想要回貓咪又遭拒，提告對方侵占，但新北地檢署調查，陳女與王婦Line訊息提及送養非寄養，加上陳女撤告，因此今予王婦不起訴處分。

去年9月，陳女因搬家關係，透過男性友人，找到愛貓的王婦，將2隻美國短毛貓交由王姓婦人帶回家飼養，但要求王婦須每天向她回報貓咪情況、回傳照片，並帶貓咪去結紮，去年12月，陳女看到王婦臉書才發現貓咪生了2隻小貓，不滿王婦未依約照做，所以想要回貓咪，因遭拒而提告。

王婦出庭表示，陳女當初說把貓咪送給她養，所以她是直接領養，未約定之後要還給陳女。

檢方依據陳女與王婦Line訊息，認定陳女將貓咪送給王婦飼養，王婦罪嫌不足，加上陳女具狀撤告，王婦因此獲不起訴處分。

廣告
  • 陳姓女子把2隻美國短毛貓送交王姓婦人飼養，事後想要回貓咪遭拒，提告王婦侵占。（照片為示意圖，記者陳慰慈攝）

    陳姓女子把2隻美國短毛貓送交王姓婦人飼養，事後想要回貓咪遭拒，提告王婦侵占。（照片為示意圖，記者陳慰慈攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 侵占 短毛貓 送養
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：送養美國短貓毛反悔 領養者反被控侵占


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.