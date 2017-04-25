敬酒糾紛槍殺「大胖俊雄」 兩幫派份子判重刑
2017-04-25 18:40
〔記者楊國文／台北報導〕桃園幫派份子黃三合、鍾志泓等人，2年前在桃園市酒店因「敬酒糾紛」與大樹林幫份子起衝突，大樹林幫要角、綽號「大胖俊雄」的莊俊雄事後攜帶槍械前往黃男親戚住處談判破裂，莊男遭開4槍殺害，高等法院今依殺人罪判黃男15年2月徒刑，鍾男被依殺人、非法持有制式手槍等罪判17年徒刑。可上訴。
判決指出，黃三合、鍾志泓等人於101年12月28日凌晨在桃園市復興路1家酒店飲酒作樂，因敬酒問題與莊俊雄起糾紛，一行人散去後，莊男仍氣憤難平，撂來數人攜槍直闖黃男親戚住處，黃男接到求救電話，與鍾男及多名友人趕往，兩派人馬一見面就爆發口角，莊男持槍柄狠K黃男頭部，卻不慎走火，彈匣還掉落地面，黃男等人乘隙上前圍毆莊男，並將槍、彈匣、子彈撿起當做「證物」向警方報案。
莊聽到黃男等人報案住處被開槍，怒帶手下離去之際，雙方人馬持續在街頭對罵、叫囂，鍾男不滿莊男氣燄囂張，持撿來的手槍痛毆莊男，黃男更指示：「開槍！」鍾男於是近距離朝莊的臀部、腳掌、胸部連開4槍，造成他失血過多死亡，鍾男、黃男事後攜槍投案，檢方將兩人依殺人罪嫌起訴。
桃園地院審理後，依殺人罪判黃男有期徒刑15年2月、褫奪公權8年；鍾男也因殺人罪、非法持有制式手槍判刑，合併執行有期徒刑17年、褫奪公權8年。
黃男、鍾男不服一審判決，上訴高等法院，高院今天上午駁回黃男兩人上訴案，維持一審判決刑度。
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