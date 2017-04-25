外遇成習 絕情夫拋離癌妻出走法院判離
2017-04-25 17:35
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有多次外遇紀錄的邱姓男子，被妻子抓到證據後，不顧妻子罹癌，堅持拋妻棄子離家出走，事後還主動提離婚且伸手要「贍養費」，拿不到還放話「為何不乾脆死一死！」妻子絕望之餘向新竹地院訴請離婚，法官判准。
林女說，78年結婚後生下1女，先生多次與其他女子外遇，她為求家庭完整，均隱忍不發，先生卻持仍持續外遇，102年她發現先生又有新外遇，發生口角爭執，先生要她賣掉房子分一半錢給他當贍養費，她不答應，爭執後先生當天就離家出走，迄今已達3年之久。
邱男離家時，曾打電話給她，不但要離婚還要拿錢，揚言一定要拿到贍養費才甘心，且明知道她有癌症，還罵「為何不乾脆死一死！」，她當時也有自殺，經送醫急救挽回一命，後來就沒有邱男消息。
105年女兒結婚時，邱男亦未以父親身分出席婚禮，顯見惡意遺棄妻女且在繼續狀態中，而離家原因是多次與外遇，並無故離家，迄今行蹤不明，因此請求法院判准離婚。
女兒出庭作證說，父親約3年前離開，是因為被媽媽抓到外遇，兩人對質鬧翻，父親不承認，就執意出去，她有挽留父親，但父親還是執意出去，之後就沒回來了。
一開始父親會打電話來說要離婚、要錢，後來因為家裡沒錢，也不可能給他錢，就不了了之，這樣的電話約持續一兩個月。
她知道父親有外遇，因為家裡車子有行車紀錄器，大概知道父親去哪裡，但跟父親說要去的地方不一樣，她有次騎車跟著父親，看見父親往汽車旅館的方向去，後來套他話，父親說是泡澡，她不相信，後來父親陸陸續續講電話會支支唔唔的，看到她發現他講電話，就會馬上掛掉，可見心中有鬼。
去年她要結婚，有問父親是否參加，是否要發帖給姑姑等親戚，父親回說他不要去，也不用發帖，法官認為邱男遺棄妻女事實明確，判准離婚。
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