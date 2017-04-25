贓車擺放身障車證露餡 警識破逮人
2017-04-25 17:24
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭警分局石門派出所副所長林永生、警員楊聰利昨晚巡邏行經龍潭區民治五街石門山附近，發現1輛自小客車違停在路邊。兩警上前查看，發現車內放有身心障礙者停車證，心想可能是駕駛行動不便才會違規停車，不過，查證車號卻與實際車牌不符，核對後發該車為失竊車輛，經埋伏查獲36歲謝姓男子涉嫌竊盜，還起出毒品海洛因。
警方表示，發現該車為失竊車輛後，隨即編派多名警力著便服駕駛私車至現場按兵不動埋伏，並一路跟監車輛伺機攔查，當場查獲謝姓男子涉嫌汽車竊盜，此外也查出他持有海洛英0.7公克及注射針筒，訊後謝嫌坦承犯行全案依竊盜及毒品等罪嫌移送法辦。
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