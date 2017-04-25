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大統長基假油案沒收頂新近8億元 另罰800萬

頂新公司屏東廠代製大統長基油品攙偽案宣判，頂新不法所得近8億元應沒收，另罰款800萬元。（記者邱芷柔攝）

2017-04-25  17:17

〔記者李立法／屏東報導〕頂新公司代製大統長基油品攙偽案，屏東地方法院今天審結宣判，頂新公司不法所得近8億元應予沒收，若無法沒收應予追徵，另依違反食安法判罰頂新800萬元，頂新公司油脂課長陳聰筆、屏東廠長曾啟明及品管組長蔡俊勇等3人，依共同犯詐欺罪分別處以2年、6個月、6個月徒刑，曾、蔡2人得易科罰金，全案還可上訴。

若無法沒收應予追徵

台北、彰化及屏東地檢署102年11月聯合偵辦大統長基油品違法添加銅葉綠素及攙假案，查出頂新公司從大統長基購進低價攙偽油品，再更改包裝以子公司味全品牌上市，賺取暴利，頂新屏東廠代工的21項油品全數下架，一度引起消費者恐慌。

屏檢103年8月偵結，認為陳聰筆、曾啟明及蔡俊明等人在頂新各司要職，知悉大統長基油品攙偽或添加違法添加物，卻基於詐欺取財，陸續向大統公司購入攙偽、假冒或添加違法銅葉綠素的橄欖油及葡萄籽油運送至頂新屏東廠 ，利用不知情員工製造分裝並販售。

檢方認為陳聰筆3人長期從事油脂採購及產銷，具相當專業能力，卻取巧規避法規，嚴重違反食品安全衛生旨意，破壞市場誠信，且犯後態度狡飾未具悔意，請求法官重從量刑。

檢方並計算出被告頂新公司商品銷售及代工收入將近8億元，平均毛利率約6.39％，獲利超過5100萬元，遠高於食品安全衛生管理法49條第1及第5項罰款上限800萬元，建請法官加重頂新公司罰金刑。

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