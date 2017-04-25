白河警威力查緝 2毒品、1公共危險通緝犯落網
2017-04-25 17:05
［記者王涵平／台南報導］白河警方執行反毒威力查緝，內角所、東原所、長安所紛傳捷報，2毒品通緝犯、1名公共危險通緝犯落網。
內角派出所所長鄭忠明今日凌晨7時許，騎機車執行巡邏勤務，發現疑似分局毒品人口魏姓男子在屋前打掃，上前盤查時確認是因毒品案通緝的魏男，待支援警力抵達後欲將魏男逮捕，未料魏嫌拒捕，與員警發生拉扯，但旋即遭壓制上銬，隨後警方在魏嫌住處查獲毒品海洛因0.72公克、安非他命0.56公克與吸食器一組，鄭忠明在逮捕過程中手臂擦傷。
東原派出所所員警薛雅仁、鄭光育也在執行巡邏時，發現毒品通緝犯顏姓男子，盤查確認後逮捕歸案。長安派出所所長陳進堯則率員緝獲公共危險通緝犯1名。
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