| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大統長基假油案沒收頂新近8億元 另罰800萬
 首頁 > 社會

白河警威力查緝 2毒品、1公共危險通緝犯落網

2017-04-25  17:05

［記者王涵平／台南報導］白河警方執行反毒威力查緝，內角所、東原所、長安所紛傳捷報，2毒品通緝犯、1名公共危險通緝犯落網。

內角派出所所長鄭忠明今日凌晨7時許，騎機車執行巡邏勤務，發現疑似分局毒品人口魏姓男子在屋前打掃，上前盤查時確認是因毒品案通緝的魏男，待支援警力抵達後欲將魏男逮捕，未料魏嫌拒捕，與員警發生拉扯，但旋即遭壓制上銬，隨後警方在魏嫌住處查獲毒品海洛因0.72公克、安非他命0.56公克與吸食器一組，鄭忠明在逮捕過程中手臂擦傷。

東原派出所所員警薛雅仁、鄭光育也在執行巡邏時，發現毒品通緝犯顏姓男子，盤查確認後逮捕歸案。長安派出所所長陳進堯則率員緝獲公共危險通緝犯1名。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：白河警威力查緝 2毒品、1公共危險通緝犯落網


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.