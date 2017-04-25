行竊得手87元 背上兩罪名

2017-04-25 16:48

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東1名許姓女竊賊，藉著買彩券再趁店員不注意偷竊愛心捐款箱，但許女沒想到捐款箱太大，塞不進自己的衣服內，因動作詭異遭到店員識破，警方獲報後當場人贓俱獲，警方調查，許女偷了捐款箱兩次共187元，扣掉買刮刮樂100元的錢，最後只得手87元，最後還揹上2個竊盜罪名，讓聞訊民眾不禁直說，「只能給87分，不能再高了！」

警方指出，許嫌是新園鄉人有竊盜前科，遭逮捕後坦承自己趁著店員不注意，將桌面上的捐款箱放到地上並伺機竊取，沒想到箱子太大，塞不進自己的衣服內，於是想要把捐款箱再放回原處，但因為動作太大，店員發現異狀後立刻報警。

警方調查，許嫌接連在兩處彩券行行竊，分別得手99、88元，為了掩飾偷竊行為，許嫌還用偷來的100元購買刮刮樂，最終遭警方逮捕，背上2個竊盜罪名，訊後依竊盜罪將許嫌移送，警方也持續擴大清查是否還有其他商家受害。