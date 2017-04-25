不滿無速限標誌被開單 南投男子狀告柏台大人

2017-04-25 17:15

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市許姓男子不服被開超速罰單，向監察院陳情，質疑南投市華陽路銜接中華路的北端起點，因案發當時未設速限標誌，公部門人員涉及違失與陷人於罪之嫌，不過，縣府及縣警局予以駁斥，並強調，有無設置速限標誌與超速違規是兩碼子事，民眾絕不能因此作為本身違規合理化的藉口。

南投市聯繫國道3號的華陽路，因車流量相當多，加上路線十分筆直，雖然最高限速為時速50公里，但民眾軋車、競速情形，屢見不鮮，導致交通事故頻傳，警方遂安裝固定式測速照相桿，盼約束駕駛民眾並達到降低交通事故發生率的目的。

華陽路104年2月通車迄105年2月，因速限50公里，地方民眾覺得過於嚴苛，加上許多民眾因此超速被拍照開單，許姓男子甚至還狀告監察院，也引發道安會報重視並討論後，敲定105年3月起，與福崗路交叉口為界線，華陽路往南端市區仍維持速限50公里，往北銜接中華路，因住家聚落較少，遂放寬為60公里。

南投縣警察局交通隊指出，華陽路交通號誌、速限標誌設置工作，屬於縣府、公所權責，但強調，許姓男子當時超速被開單時，就算未設速限標誌，公部門也無疏失之責，因道路交通安全規則第93條規定，道路若無速限標誌，行車時速不得超過50公里，若未劃設車道線、行車分向線或分向限制線，則時速最高不得超過40公里，值得民眾注意，以免受罰。