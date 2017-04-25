Hello Kitty糖果盒有毒！毒情侶「大難來時各自飛」

2017-04-25 16:28

〔記者姚岳宏／台北報導〕Hello Kitty糖果盒裡有毒！35歲男子劉志偉與小他兩歲的蘇姓女友一起販毒被警方盯上，警方前往他家搜索時，一開始並沒找到毒品，費了一番功夫，後來竟在Hello Kitty糖果盒及中空的鑰匙圈裡發現10多包海洛因、安非他命、K他命毒品，兩人雖都不承認毒品是自己所有，但現場只有他們倆，警詢後仍依毒品罪嫌送辦。

台北市大安分局警方前往他們新北市永和區永平路住處搜查時，另在屋內1個女用包包裡，再搜出貝瑞塔手槍及子彈13顆，他們倆仍堅稱自己不知情，甚至互推槍枝是對方所有，讓員警不禁搖頭果然是「大難來時各自飛」，警詢後另依違反槍砲彈藥管制條例送辦兩人，並擴大追查槍毒來源及有無涉及他案。