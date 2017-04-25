陳金標指辦案太完美 警笑稱：第1次被敵人稱讚

2017-04-25 16:35

［記者黃捷／台北報導］歌后江蕙遭歹徒陳金標強盜未遂，陳嫌不僅否認犯案，還反咬警方栽贓，士林地方法院今早再開庭，陳嫌當著出庭作證的員警說：「這案件奇怪的地方就是太完美，證物太齊全。」讓法庭全場人員傻眼，員警庭後也無奈笑稱：「第一次被敵人稱讚。」

士林地院今天除傳喚2名淡水分局鑑識組警員，以及案發當天搭載陳嫌往返的謝姓運將，與淡水楓丹白露社區的白姓總幹事，釐清警方採證過程，以及陳嫌進出社區的經過。

陳嫌今仍矢口否認犯行，不改以往辯詞，指主嫌另有其人，案發後再至牙醫等醫療院所偷他的血，灑在現場和計程車裡，並指警方逮捕他後，把他全身脫光光，也沒有發現傷口。

出庭作證的新北市淡水警分局黃姓鑑識員指出，當天案發時間為晚上6點45分左右，警方到場隨即封鎖現場，他接獲通報後，則是在8點多到場採證，其間不可能發生陳嫌辯稱的灑血狀況。

吳姓鑑識小組長則說，案發當天他原本休假，接獲通報後立刻趕往謝姓運將住處，對陳嫌搭乘的計程車採證，果然在右後門門把及安全帶附近採到犯嫌血液，這期間不太可能有人有空去找陳嫌的血來灑，門把上也有疑似陳嫌指紋，但因特徵不夠完整無法採用。

陳嫌與辯護律師問不出程序上的瑕疵，陳嫌最後激動的說，「為什麼凶器上沒有指紋？只有塑膠袋內側有一枚指紋？誰做案還會自備衣褲、東西丟在現場？本案最不合理的地方就是太完美，證物太齊全。」

2名員警庭後透露，曾經有為釐清採證過程而出庭作證的經驗，但是第一次被敵人稱讚辦案太完美，不過卻也因此被指控栽贓，不知道該哭還是笑。