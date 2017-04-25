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大統長基假油案沒收頂新近8億元 另罰800萬
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6打1動刀刺破肝 主嫌賠20萬獲緩刑

2017-04-25  16:41

〔記者張文川／台北報導〕去年1月凌晨，19歲戴姓男子和5名男友人到台北市信義區「BABY 18」夜店遊玩，與鄧姓男客為了占位的細故而發生爭吵，6男合力圍毆鄧男，戴男抽出隱身為皮帶頭的短刀，刺入鄧男腹部，造成鄧男腹部穿刺傷、肝臟撕裂傷，幸未傷及要害；審理期間戴男與鄧男達成20萬和解，台北地院依傷害罪判戴男5月徒刑，緩刑2年。可上訴。

判決指出，另2名已知身分的劉姓、曾姓男子也被控傷害，各賠5萬元獲得和解撤告，另有3名「阿哲」、「阿彥」、「阿祖」的男子身分不明，尚未到案。

鄧男指控，當時他和戴男正在爭吵，他的王姓友人在旁勸架，但對方仍是一副要打架的樣子，對方有人繞到他背後，突然跳到他背上勒住他脖子，其他人一擁而上圍毆他，對他一陣拳打腳踢，他的右手掌骨被打到骨折，混亂中戴男抽出皮帶頭內的短刀，刺進他的肚子，6人隨即搭「阿祖」的車逃離現場。

審理期間出手最重的戴男認罪，願賠20萬元，並當庭支付2萬，因從事保全，月入僅2萬多元，答應分18期、每月付1萬元賠償餘款，獲鄧男同意和解並給予緩刑機會，法官因此判處緩刑。

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