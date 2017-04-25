宮廟遶境義交疲於奔命 廟方也找嘸人

宮廟慶典活動，成了民間文化香火傳承的重要樞紐，動輒吸引數以萬計的朝聖客。（記者黃鐘山攝）

2017-04-25 16:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市各宮廟慶典正盛大舉行，各式繞境活動次第展開，卻有宮廟質疑，警方的宮廟遶境活動交通指揮規範太過死板，只能聘請義交交維卻又人力不足，希望市府修法放寬義警、民防等加入；警察局今天回應說，會研議可行性，建議以跳崗減少需求。

大甲媽祖南下繞境才剛回鑾，東區旱溪媽、北區元保宮、中區萬春宮、烏日玉闕朝仁宮等宮廟也在近期舉行遶境活動，各式各樣的陣頭、藝閣及信徒，繞境隊伍綿延數公里，宛若一條長龍，沿途需要大批人力維持交通流暢及人員安全。

太平誠德宮主委李銀樹表示，根據「台中市大型迎神廟會遶境遊行活動標準作業程序」規定，宮廟舉辦遶境活動，如果需要指揮交通，皆須聘請義交人員執行。然而義交人力有限，廟方常常苦於找不到人，大型遶境吃重的工作量，也讓義交們疲憊萬分，希望市府開放義警、民防、守望相助弟兄一起投入交維行列。

市議員、西區民防中隊副中隊長江肇國說，民防每年的常訓皆包括交通訓練，其它的協勤民力如義警、守望相助隊也經常從事交維工作。例如萬安演習，民防、義警弟兄全都出勤協助，沒有道理不能幫忙遶境活動，市府的規定不要太死板，應修正讓更多人力加入。

西區忠明里里長、興農宮主委賴瑞滄則表示，全台灣大大小小宮廟幾乎都有遶境活動，但各縣市政府幾乎都僅規定宮廟需要派人力維持交通安全，卻只有台中市規定只能聘請義交，實在是太過僵硬、死板。

警察局回應，遶境遊行依規定須聘請義交執行交通指揮管制，主要是考量遊行隊伍行經大路口時，常須暫時阻擋其他汽機車行進，若由無法律授權的交通指揮人員協勤，恐有適法疑慮，建議利用跳崗方式來減少義交人力需求。

警察局表示，若由義警、民防、守望相助隊協助指揮交通，現在還是以無號誌路口協助維護安全為宜，警方會規劃勤務協助，也願進一步研議擴大法律授權人員執行交通指揮管制的可行性。