南方澳吃海鮮疑遭超收停車費 還被開罰單 遊客氣炸

2017-04-25 16:34

［記者江志雄／宜蘭報導］台北市一位遊客林育名日前開車到宜蘭縣南方澳吃海鮮，指控車子停在蘇澳鎮漁港路停車場，不僅被超收停車費，事後還遭警方開罰單，直呼誇張；蘇澳警分局說，罰單有爭議，將撤銷裁罰，停車場管理單位蘇澳區漁會則承諾會釐清真相。

林育名向本報投訴，本月4日駕車到南方澳吃海鮮，車停漁港前停車場，有收費員向他收了150元，算是台北東區停車價格，當下覺得有點貴，吃完飯詢問同行友人，其他人只繳50元。

林育名後來找收費員詢問，對方妙回，一輛車50元沒錯，但當時同時有3輛車停下來，以為全是他的朋友，便收150元，林育名直說太扯了，如果同時來了10輛車，是否收取500元？收費員自知理虧，退還100元。

不過，誇張的事還沒結束，林育名昨收到蘇澳警分局寄發的違規停車罰單，違規理由是「在禁止臨時停車處所停車」，開罰900元，林育名心想，車子開進停車場竟被開罰，他把此事PO到臉書說，「一個叫我停那收了150，一個再來開單罰900」；網友留言「長太富貴也有事」、「現在行走江湖都要很小心」、「被扒太多層皮了吧？」

蘇澳警分局交通組檢視罰單照片，發現林育名所停的停車位劃在禁停網狀線，違規責任不在他，同意撤單，並會同蘇澳區漁會勘驗停車場，塗銷有爭議的停車位；區漁會總幹事陳春生回應，一定查明事發原委，如有超收停車費再做懲處，配合警方重新勘驗停車位，避免再有爭端。