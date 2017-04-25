南方澳吃海鮮疑遭超收停車費 還被開罰單 遊客氣炸
2017-04-25 16:34
［記者江志雄／宜蘭報導］台北市一位遊客林育名日前開車到宜蘭縣南方澳吃海鮮，指控車子停在蘇澳鎮漁港路停車場，不僅被超收停車費，事後還遭警方開罰單，直呼誇張；蘇澳警分局說，罰單有爭議，將撤銷裁罰，停車場管理單位蘇澳區漁會則承諾會釐清真相。
林育名向本報投訴，本月4日駕車到南方澳吃海鮮，車停漁港前停車場，有收費員向他收了150元，算是台北東區停車價格，當下覺得有點貴，吃完飯詢問同行友人，其他人只繳50元。
林育名後來找收費員詢問，對方妙回，一輛車50元沒錯，但當時同時有3輛車停下來，以為全是他的朋友，便收150元，林育名直說太扯了，如果同時來了10輛車，是否收取500元？收費員自知理虧，退還100元。
不過，誇張的事還沒結束，林育名昨收到蘇澳警分局寄發的違規停車罰單，違規理由是「在禁止臨時停車處所停車」，開罰900元，林育名心想，車子開進停車場竟被開罰，他把此事PO到臉書說，「一個叫我停那收了150，一個再來開單罰900」；網友留言「長太富貴也有事」、「現在行走江湖都要很小心」、「被扒太多層皮了吧？」
蘇澳警分局交通組檢視罰單照片，發現林育名所停的停車位劃在禁停網狀線，違規責任不在他，同意撤單，並會同蘇澳區漁會勘驗停車場，塗銷有爭議的停車位；區漁會總幹事陳春生回應，一定查明事發原委，如有超收停車費再做懲處，配合警方重新勘驗停車位，避免再有爭端。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》初登板狂飆152公里 胡智為9球1局無失分
- MLB》台灣史上最險峻初登板 胡智為飆出最好表現
- 台東埤南米 進軍全國連鎖賣場
- 新北副市長、經發局長傳不合 被要求議場握手言合
- 柯旗化故居 法拍危機暫緩
- 前台大教授陳志龍出書 揭密政府主導「鉅型經濟犯罪」
- （圖多）姐就是有才！沒人抓得住高孝周破框精神
- 曼谷直飛花蓮換客機 空軍同意助安全起降
- 獨家》傅崐萁選台北市長？ 送北市議員箭筍博好感
- 終結黨職併公職 連戰等將被追討溢領款
- 當年擠破頭也進不去... 台南這間私中決定退場
- 時隔13年 南風澳地方誌復刊
- MiLB》中繼2局飆4K 李振昌迎本季首勝
- 住家外牆馬賽克拼貼媽祖像 鎮宅佑地方
- AIT主席／莫健 今與陳建仁出席台美GCTF研習營
- MLB》旅韓重砲雙響！ 強勢挑戰A-Rod障礙（影音）
- 宜蘭礁溪發生有感地震 芮氏規模3.5
- 女團想代言內衣 三點不露都OK
- 今西部高溫達30度 明午後鋒面來襲變天！
- 傳關中溢領千萬 銓敘部：正確金額需計算
- 立院三讀 老屋重建最多享12年房屋稅減半
- 草屯富林路拓寬 10戶抗議拆屋
- 持續3個月獲利 台灣虎航第1季轉虧為盈
- 蛋價每斤跌3元 蛋雞場送驗自清
- 義廚送愛下鄉 辦桌宴請雲特師生
- NBA》兒子準備好了 小瑞佛斯第5戰回歸
- （圖輯影音）阿信用MSN幫八三夭敲通告 阿璞：他真的是貴人
- 谷阿莫涉侵權被告 著作權學者這樣看！
- 籌設屏東文學館 從作家紀錄片起步
- 潔西卡暌違1年再登台！7月獻甜嗓會台粉
- 金立群：亞投行要與美企業合作
- 浩鼎案「問心無愧」 翁啟惠︰外界對技轉誤解很大
- 肋骨斷雖疼痛 鄭文燦：帶著微笑續拚市政
- 終結黨職併公職！蘇嘉全：實現公平正義、欣慰
- 胡智為待命後援 勇士聽牌 今日賽事預告與轉播
- 84歲攝影家謝其煚 客家圓樓展出作品
- 結婚沒有迎娶儀式？ 卓冠廷貼心回應...
- 谷阿莫自清「合理使用」 前主播張宇：侵權就是侵權
- 藍黨團版前瞻計畫 經費、時程皆減半
- 「桃履滿天下」 補助青年參與國際事務
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南方澳吃海鮮疑遭超收停車費 還被開罰單 遊客氣炸
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分