搶江蕙歹徒曾任職社區清潔工 總幹事：他表現很差
2017-04-25 16:17
［記者黃捷／台北報導］歌后江蕙遭歹徒陳金標強盜未遂遭起訴，士林地方法院今早再開庭，除傳喚2名淡水分局鑑識組員警，也傳案發當天搭載陳嫌往返的謝姓運將，以及淡水楓丹白露社區的白姓總幹事，釐清警方採證過程，以及陳嫌進出社區的經過。
白男作證指出，陳嫌確實在該社區擔任過一個多月的清潔工，負責收取各樓層放置在樓梯間的垃圾，但因表現不佳，遭清潔公司開除，庭後受訪更表示，社區保全至今雖未換人，但因案發後居民多少有點人心惶惶，已加強維安巡邏。
白男說，案發當時因該棟大樓在進行裝潢工程，電梯周圍有裝木板保護，確定之前並無血跡殘留。
謝男則說，他當天在政戰學院附近接犯嫌上車，犯嫌稱要到楓丹白露社區，犯嫌當時手上提著塑膠袋，晃動時發出「鏘鏘」的聲響，進去社區後再出來，犯嫌氣喘吁吁上車，但就沒聽到塑膠袋的聲音，好像不見了。
謝男指出，當時我問犯嫌為什麼這麼喘，犯嫌說他走山路，有點趕時間，要儘快離開，最後在淡水學府路某巷口下車；他只記得嫌犯戴口罩，但因他不善於辨識聲音及音調，「連國歌都唱不來」，因此無法確認犯嫌的聲音與陳嫌是否相同。
陳嫌去年12月犯案時，還一度持西瓜刀挾持江蕙，最後未遂逃逸，遭依加重強盜未遂、侵入住居及傷害等罪起訴，他至今仍否認犯行，反咬江蕙及警方栽贓，士院5月2日開庭將傳喚淡水分局另名警員，及負責檢驗血跡DNA的刑事局鑑識警員2人，江蕙則暫定改於5月23日出庭。
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