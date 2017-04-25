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一大袋的阿母愛心菜有洋蔥 暖警：母愛真偉大

2017-04-25  15:57

〔記者許國楨／台中報導〕丁姓阿嬤擔心在外工作女兒外食不健康，每個月都會帶著自己種的無農藥蔬菜自雲林搭車到台中給女兒，未料前天抵台中後才發現忘帶女兒電話也不知地址街頭徘徊，只是阿嬤講台語夾雜濃厚腔調員警聽不懂名字又無法書寫，所幸最後經人臉辨識系統才查出阿嬤身分聯絡上女兒，母女開心相擁，溫馨場景讓員警直說：母愛真偉大。

台中市第六分局市政派出所上週六接獲民眾報案，已經80多歲的丁姓阿嬤拿著一大袋蔬菜在台灣大道、黎明路口徘徊疑似迷途，警員吳桓、蔡佳憲趕抵現場，擔心阿嬤在烈日下太久恐體力不支，先將她帶回派出所休息並補充水份，再進一步了解原委。

阿嬤向員警說，因女兒在台中工作，擔心她在外吃得不健康，經常會帶著自己種的無農藥蔬菜，搭乘客運自雲林台西住處到台中找女兒，一個月都會上來兩三次，當天早上因匆匆出門忘記帶女兒的電話號碼又不知道地址，只好提著裝滿袋的蔬菜在烈日下尋找。

由於阿嬤身上未帶任何證件，且講台語夾雜濃厚腔調，員警聽不懂名字又無法書寫，所幸最後經由人臉辨識系統比對80多筆資料才查出阿嬤真實身分，成功聯絡上女兒。

女兒隨後趕來派出所時開心與母親相擁，阿嬤這才露出安心的笑容，同時不忘感謝警方的幫忙，順利將愛心菜親手拿給女兒。

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  • 女兒隨後趕來派出所時開心與母親相擁。（記者許國楨翻攝）

    女兒隨後趕來派出所時開心與母親相擁。（記者許國楨翻攝）

  • 阿嬤這才露出安心笑容，同時不忘感謝警方幫忙，順利將愛心菜親手拿給女兒。（記者許國楨翻攝）

    阿嬤這才露出安心笑容，同時不忘感謝警方幫忙，順利將愛心菜親手拿給女兒。（記者許國楨翻攝）

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