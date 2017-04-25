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G罩杯清涼照攬客！泰國女子來台觀光賣淫賺外快被逮

2017-04-25  16:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕泰國籍女子KANJANA以觀光名義來台，被賣淫集團轉介到新北市土城個人工作室賣淫，她還PO上清涼的性感照、秀出G罩杯的火辣身材，打出天使臉孔等特色，招攬尋芳客，警方找人喬裝嫖客上樓，不久打暗號給埋伏警方，衝上樓時泰女嚇得花容失色，警方起出46個保險套、賣淫所得4800元；泰女嗲聲求饒，道出「沒錢才來台灣賺錢」，警方將泰女押往新北專勤隊收容等待遣返。

新北市土城警分局行政組網路巡查，發現一名女子張貼性感火辣照，打出「傳說秘境 天使面孔 高超技巧 溫柔服務 視覺震撼」、「來就知道終於找對了」等誘惑尋芳客的文字，網頁文字主打個人按摩工作室，警方懷疑掛羊頭賣狗肉，暗中在民宅經營色情應召站。

土城警方到場時，先找人喬裝嫖客上門探路，等到以4800元約定性交易後，埋伏員警接到暗號，上樓查緝，發現35歲的泰國女子KANJANA現場查獲46個保險套、不法性交易所得4800元等證物；泰女被帶回警局後，出示護照，警方赫見該女來自為泰國，20日以觀光名義來台，泰女辯稱，她在朋友介紹下，想在台灣撈一筆才下海。

尋芳客口耳相傳，泰女長相亮眼、穿著清薄、性感火辣的連身洋裝，引誘尋芳客上門，來5天已有多人上門，警方將泰女依妨害風化移送專勤隊收容，通知房東、負責人到案說明。

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  • 泰國女子上網PO出惹火清涼照來台賣淫撈錢，因生意太好被警方查獲。（記者吳仁捷翻攝）

    泰國女子上網PO出惹火清涼照來台賣淫撈錢，因生意太好被警方查獲。（記者吳仁捷翻攝）

  • 泰國女子上網PO出惹火清涼照來台賣淫撈錢，因生意太好被警方查獲。（記者吳仁捷翻攝）

    泰國女子上網PO出惹火清涼照來台賣淫撈錢，因生意太好被警方查獲。（記者吳仁捷翻攝）

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